Caminó 12 horas para ver a su equipo: la historia del hincha de Sport Recife que ganó en The Best

Durante esta jornada, en una ceremonia telemática, se entregaron los premios The Best de la FIFA. En la categoría Hincha del Año, el ganador fue el brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Sport Recife, quien emocionó con su historia.

Resulta que Da Silva se hizo conocido por caminar 12 horas desde Pombos, localidad donde vive, hasta Ilha do Retiro, donde está el estadio del Leão. ¿La razón? No tenía para pagar el transporte y, por cierto, no se pierde ningún encuentro del equipo de sus amores.

“Es una cuestión personal. Me gusta y me siento bien. Mucha gente lo confunde con alguna promesa o esas cosas, pero no es así. Lo hago con naturalidad. Salgo de casa por la mañana y llego aquí por la noche”, contó el propio hincha en el sitio oficial de Sport Recife.

Incluso señaló que “a veces salgo un día antes del partido para poder vivir al club: ir a partidos de otras modalidades, respirar el aire de aquí, que es muy bueno. Las personas dicen que estoy loco, pero lo hago por placer y no siento ningún cansancio“.

Por supuesto, Sport Recife felicitó a su esforzado hincha: “Es de Marivaldo. Es por la camiseta. Es por los colores negro y rojo. Por el amor que sentimos”, escribieron.

Da Silva superó al filántropo escocés James Anderson y las aficiones colombianas, los otros nominados a este galardón de la FIFA.