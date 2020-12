Sebastián González sobre opción de asumir como Gerente Deportivo: Siempre y cuando se entienda el cargo, yo no quiero ser una figura decorativa

El pasado sábado, Marcelo Espina renunció a la gerencia deportiva de Colo-Colo. El nombre que comenzó a rondar para reemplazarlo y ocupar el cargo es el de Sebastián González, quien ya había presentado un proyecto a Blanco y Negro en 2018.

“Chamagol”, en conversación con Los Tenores, afirmó que nadie ha hablado con él por el puesto. “Ni idea la verdad, surgió mi nombre en estos días después de la renuncia del que era el Gerente Deportivo de Colo-Colo. Es algo normal y mediático, pero la realidad es que no, yo sigo con mis cosas y es solo un rumor de la prensa“.

El ex jugador de los albos confesó qué tiene que pasar para llegar a tomar esta eventual posibilidad. “Yo creo que es interesante, yo quiero mucho a Colo-Colo. Siempre y cuando se entienda el cargo, que te digan que tocamos fondo y necesitamos recursos humanos que trabajen para el club y se puedan generar cosas, porque sino pasas a ser una figura decorativa y eso yo no lo quiero“.

El comentarista deportivo aseguró que le apasiona el tema, más allá de si puede ejercer con los albos o con otro equipo. “La verdad es que yo me vengo preparando hace muchos años ya, si bien entré a los medios de comunicación, siempre tuve la inquietud y siempre vi la gestión deportiva como algo vocacional y empecé a prepararme. Sin embargo, en esa búsqueda no me he preparado para ser Director Deportivo de Colo-Colo, sino para profesionalizar este cargo. Como puedo ser Gerente Deportivo de Colo-Colo, puedo ser Gerente Deportivo de cualquier otro club y que lo estime conveniente y que quiera trabajar profesionalmente como se debe hacer en el área del fútbol”.

González explicó cuáles son los principales problemas que tienen los Gerentes Deportivos en Chile. “La mayoría de los clubes siguen tomando decisiones a nivel presidencialistas, a excepción de Católica que ha demostrado que trabaja a mediano y a largo plazo. Hoy es la gran problemática que trabajan con un corto plazo terrible, esa es la cultura que hay que cambiar, sino se rema para el mismo, el Gerente Deportivo termina siendo una figura decorativa”.

Además, el exfutbolista criticó al medio por no entender la función. “No tiene que ver con haber jugado en Colo-Colo, tiene que ver con entender el cargo. La ANFP tiene una licencia de clubes, que tienen que cumplir ciertos parámetros y ahí piden un Gerente Deportivo, pero si haces un estudio de los Gerentes Deportivos que hay en los clubes, no se entiende el cargo como tal, lo tienen que poner, porque tiene que estar en la licencia de clubes y pasa a ser un coordinador”.

“Chamagol” también analizó cómo ha funcionado el Cacique en esa área. “Hoy en Colo-Colo por todas las decisiones que se fueron tomando te das cuenta que no hay una planificación ni un orden estratégico de cómo deberían funcionar. Yo creo que Colo-Colo tocó fondo en el plano de los números, las estadísticas y de lo que está viviendo hoy en día. En algún momento se tiene que generar un cambio de paradigma, por lo menos de la gente que toma las riendas del club. Sino se entiende y no se profesionalizan esos cargos, es difícil. Si en algún momento se puede cruzar la posibilidad de gestionar la institución, es para ayudar a modernizarlo y transformarlo en el club que debería ser, si no hay lineamientos concretos o tienen objetivos a mediano y largo plazo, es muy difícil que quien llegue le vaya bien“.

Finalmente, González analizó qué necesita el elenco albo para salir de este momento tan complicado. “Colo-Colo necesita gente que quiera trabajar para el club y no del club. Colo-Colo se salva ganando, está complejo, pero ganar siempre es importante, se tienen que acostumbrar a ganar. Colo-Colo se acostumbró a perder y eso no le puede pasar ni a la historia del club ni al presente. Me tocó estar en equipos malos que no clasificaban a copas internacionales, pero nunca lo vi así. No debe descender para reestructurarse, el momento es ahora de salvarse y reestructurarse. Es mejor que se reestructure estando en primera que en Primera B, porque sino le va a costar mucho volver“, sentenció.