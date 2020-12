Javier Parraguez sobre los comentarios que ha recibido: “Si mi mamá que es del Colo me critica, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen?”

Colo-Colo volvió al triunfo, tras derrotar por 2-1 a Unión Española con anotación de Javier Parraguez y autogol de Harold Cummings.

En conferencia de prensa, el “Búfalo” analizó la victoria ante el cuadro hispano. “Era un partido muy importante, logramos los tres puntos ante uno de los mejores equipos del torneo. Estoy muy contento por la actuación grupal y muy feliz de poder aportar. Estamos con la cabeza bien fría, porque nos quedan muchos partidos importantes y podemos salir adelante de esta mala situación que estamos viviendo“.

El atacante albo comentó la satisfacción de volver a anotar. “El gol te da confianza para lo que queda, para poder afrontar estas 12 fechas que restan. Ese paso por Tercera División te deja muchas enseñanzas, te hace fuerte, te enseña a ver lo difícil que es la vida. Juegas donde no te ve nadie y ahora es muy distinto. Es lindo ver esos pasos anteriores para valorar donde estás ahora”.

Además, Parraguez afirmó que desde hace un par de partidos que estaba contento con lo que venía haciendo. “Uno siempre está presionado, como delantero siempre está criticado. Es muy difícil tratar de complacer a todos. Venía haciendo buenas actuaciones, quiero aportar en mi puesto, con goles sería lo ideal, sino con la otra parte que no todos ven y que mis compañeros me lo agradecen mucho. Feliz por el triunfo más que por el gol“.

El delantero confesó cómo ha llevado los comentarios negativos sobre su desempeño. “Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico, tengo a mi mamá que es del Colo, si me critica ella, ¿Qué puedo esperar de los otros que no me conocen?. El problema es que muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Eso es muy distinto. Las críticas son buenas, yo las escucho”.

El atacante de Colo-Colo afirmó que están determinados para salir de las posiciones del descenso. “Miedo no puede existir, menos en un jugador de fútbol. Todos entregan mucho más de lo que puede entregar uno. Con mis compañeros estamos todos alineados en sacar esto adelante y en entregarse al 200% porque con el 100 no nos está alcanzando. Si hay que ganar seis, ganaremos siete. Estamos últimos y no nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición“.

Finalmente, Parraguez comentó la disputa por el puesto en la delantera. “Hay una linda pelea, hay una competición, muy sana. Está Esteban, estamos esperando que se recupere, está Iván que se está recuperando y Nico que entrena a la par todos los días. Es entretenido entrenar con jugadores que quieren lo mismo que tú; que quieren aportar, jugar de titular. Eso hace que el nivel vaya creciendo”, sentenció.