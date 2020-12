Arquero de Unión La Calera sobre supuesta suplantación de identidad: Estoy hablando con mis abogados para limpiar mi nombre

Unión La Calera ha estado en la mira debido a un brote de Covid-19 que informó en ADN Te Acompaña, el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, y también hizo noticia por una denuncia de un laboratorio de una supuesta suplantación de identidad del Alexis Martin Arias al realizarse los exámenes PCR.

El arquero decidió sacar la voz en entrevista con La Cuarta, donde negó los hechos. “Quiero dejar bien en claro que nunca tuve nada que ver con una supuesta suplantación o algo que se le parezca, ¡Nunca! Es más, he sido objeto de más de 10 análisis para Covid-19 y siempre me he sometido a todos los protocolos que se determinaron para esta enfermedad”.

Además, el guardameta cementero manifestó su tristeza por esta acusación tan grave. “La verdad es que no lo entiendo. Además, no comprendo la necesidad que tendría de hacer una cosa así, cuando me habilitó la comisión técnica de la liga y de la Conmebol. Me duele, me esfuerzo mucho para ser un gran profesional y que livianamente te involucren en situaciones que ensucian tu reputación y profesionalismo, está muy mal”.

Finalmente, Alexis Martín Arias afirmó que está viendo alternativas legales. “Estoy hablando con mis abogados para tomar todas las medidas penales, para así limpiar mi nombre y perseguir a todos quienes han mostrado mi historial clínico, porque eso está prohibido por ley. Además, me involucraron en hechos muy graves, porque decían que ponía en peligro a mis compañeros o a otras personas y yo ya tenía estudios de sangre, antígeno y cardíacos de que no era contagiante. Quiero que se investigue. No puede ser que una persona diga ‘a’ o ‘b’ y no le pidan algo que lo identifique, porque pone en peligro a todos”, sentenció.