Fernando Cordero y casos Covid en Calera: “El plantel no tiene idea de los resultados del PCR”

Fernando Cordero, jugador de Unión La Calera reaccionó bastante molesto a través de las redes sociales luego que se diera a conocer que existe un brote de Covid-19 en el plantel de Unión La Calera.

Dicha información, revelada por el Seremi de Salud de la región de Valparaíso, despertó el malestar del exjugador de Universidad Católica, quien recriminó que como equipo aún no han sido informados de nada.

En sus redes sociales, el “Chiqui” aseguró que no le parecía la forma en la que se daba a conocer la noticia. “El plantel no tiene idea de los resultados de los pcr y hace 2 días lo hicieron, encuentro una falta de respeto, que el laboratorio y el Seremi de Salud filtren información sin informar a los afectados”.

Aclarar y transparentar, el plantel no tiene idea de los resultados de los pcr y hace 2 días lo hicieron, encuentro una falta de respeto, que el laboratorio y @SeremiSaludRM filtren información sin informar a los afectados, se superan cada día por hacer todo mal 👇

Por otro lado, confesó que su hija le preguntó si estaba contagiado tras enterarse de la noticia. “Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso”.

Señor Francisco Alvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ?.

Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso! https://t.co/Xq8qKB0urM

— Fernando Cordero (@ch1k1cordero) December 13, 2020