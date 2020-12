Rafael Dudamel sobre la programación del duelo entre la “U” y Deportes Iquique: “Si lo que queremos es espectáculo, este no es el horario correcto”

Este domingo, Universidad de Chile enfrentará a Deportes Iquique a las 10:30 horas en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, manifestó su incomodidad con el horario en que los programaron. “A nosotros se nos hace atípico y tenemos que modificar los horarios de toda la logística, pero no habrá problemas para el partido. Estamos buscando llegar con la mayor frescura y claridad. No es habitual jugar a las 10:30 horas, el problema es que el segundo tiempo lo terminas jugando al mediodía cuando hay menos oxígeno. Esto atenta contra el futbolístico. Si lo que queremos es espectáculo este no es el horario más correcto“.

En lo futbolístico, los azules tendrán de vuelta a Walter Montillo, pero el DT venezolano aún no sabe si irá desde el arranque. “Walter fue dado de alta y está entrenando a la par de sus compañeros. Nos faltan unos días más para estar con plantel completo porque a Jean Beausejour le falta un poco para su recuperación. En el entrenamiento de mañana sabremos si Montillo será titular o no“.

Además, Dudamel afirmó que hay chances que tanto la “ardilla” como Pablo Aránguiz y Rienaldo Leinis puedan en algún momento jugar juntos. “Hay posibilidades, mientras Walter, Pablo y Reinaldo estén en el plantel seguramente se van encontrar, tener a jugadores con tanto talento es una delicia y yo no me lo quiero perder. Debo saber cuál es el momento preciso para juntarlos”.

Finalmente, el entrenador de Universidad de Chile comentó sus sensaciones luego de compartir hace un par de días con el aún técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda. “Cuando Rueda me manifestó su deseo de venir a visitarnos me dio mucha satisfacción profesional. Tengo una gran amistad con él desde 1998 cuando gestó mi llegada a Deportivo Cali. Yo en todo momento noté a un entrenador enfocado en su trabajo con la Selección Chilena, compartimos incluso su planificación de cara a la fecha FIFA de marzo y la Copa América”, sentenció.