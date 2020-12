Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski compiten para ganar el premio The Best

Esta jornada, la FIFA anunció a los finalistas para los premios The Best que se entregarán de manera virtual el 17 de diciembre de manera virtual.

Los tres finalistas para ser reconocido como el mejor de los mejores son: El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lesandowski (Bayern Munich).

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Player 2020 🏆



En la categoría femenina compiten por este galardón: La inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique Lyonnais).

📢 The finalists for The Best FIFA Women’s Player 2020 are 🥁

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @LucyBronze

🇩🇰 @PernilleMHarder

🇫🇷 @WRenard #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/WJRtng6apo

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 11, 2020