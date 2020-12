Juan José Ribera tras histórico triunfo en Copa Sudamericana: “Somos un colectivo humilde que trabaja todos los partidos”

Coquimbo Unido obtuvo un valioso e histórico triunfo como visitante por 2-1 ante el Junior de Barranquilla, válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El entrenador “Pirata”, Juan José Ribera, se mostró satisfecho por la presentación de su escuadra, y valoró la entrega de los jugadores. “Somos un equipo que no tiene grandes individualidades. No somos un equipo que base su juego en solamente uno o dos jugadores, si no en un conjunto. Somos un colectivo humilde que trabaja todos los partidos“, señaló.

“En ese sentido, baso el 100% de la victoria en el trabajo a nivel individual y grupal de hoy, en lo anímico, en reponerse a un gol en contra, batallar contra el calor y la humedad, a la que no estamos acostumbrados en Chile, por lo tanto, el esfuerzo fue doble y estoy muy orgulloso de los jugadores“, afirmó Ribera.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 16 de diciembre en el Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 21:30 horas, y donde Coquimbo Unido buscará nuevamente hacer historia y meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.