Árbitro rumano acusado por expresiones xenófobas en Champions League: “Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista”

Una lamentable situación se registró el pasado martes durante el partido entre el Paris Saint Germain y el Istanbul Basaksehir por Champions League, donde el cuarto árbitro fue acusado por racismo luego de tratar de “negro” al asistente del conjunto turco, Pierre Webo.

Por esta razón, el propio juez involucrado, Sebastian Coltescu, explicó lo sucedido y su sentir tras esta situación. “Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero“, recogió el medio ProSport.

Recordemos que este hecho escaló hasta las esferas políticas de Rumania, país natal del colegiado acusado, y donde el ministro del Deporte, Ionut Stroe, aseguró que “esta expresión desafortunada será sancionada” una vez que la UEFA esclarezca los hechos.

El partido, que debía jugarse el martes, fue suspendido, confirmándose más tarde que los minutos restantes se disputarán durante este miércoles.