Quinteros tras nueva derrota: “Estamos pagando cosas mal hechas que no podemos solucionar”

Colo-Colo atraviesa el momento más delicado en su historia futbolística tras caer 2-0 ante Deportes La Serena en condición de local por el torneo nacional.

Su entrenador, Gustavo Quinteros, lamentó la derrota y aseguró que no tienen la entereza mental para poder lidiar con este tipo de presiones. “Muchos partidos nos está sucediendo lo mismo. Nos hacen un gol, entramos en una desesperación, nerviosismo. No controlamos las emociones. No podemos dar lo mejor, nos hace jugar distinto. No nos permite jugar como lo hacemos cuando no nos convierten goles. Cuando hay una adversidad, empezamos a jugar distinto. Tenemos que tratar de jugar mejor para ganar”.

“Yo tengo fé y confianza. Hay que analizar muchas cosas. Estamos pagando cosas mal hechas que no podemos solucionar al 100%. Yo creo que por haber jugado pocos días atrás, no nos recuperamos al 100%. Yo creo que es un tema anímico.. Asumí en un momento muy complicado, a un sigo sufriendo la baja de muchos jugadores. Estamos complicados con muchas cosas, reconozco que las actuaciones y resultados no se dan”, aseguró el técnico con pasado en la selección de Ecuador.

Quinteros aseguró que el equipo debe estar unido y consciente de la realidad que atraviesa. “Espero que sí, no solo dependemos de los jugadores. Si no que debemos tratar de trabajar con todos y no perder más jugadores. No nos queda otra que salir a jugar una próxima final, que no nos hagan goles tontos como nos hacen. Primera vez que nos patean y nos hacen el gol. Es difícil revertir la situación anímica. Confío que todos los jugadores y cuerpo técnico podamos sacar esto adelante con trabajo”.

Consultado por la convocatoria de Jorge Valdivia, quien no estuvo en el banco finalmente, el entrenador adelantó que “Quería estar en el vestuario. Recién el miércoles estará siete días trabajando. Se está preparando. Estuvo más de veinte días sin entrenar, queremos que esté bien, porque no queremos ponerlo a jugar y se pierda el resto del campeonato. Es una sensación horrible perder jugadores por temas musculares”.

Con el pitazo final, Colo-Colo quedó en el último puesto de la tabla de colocaciones con 18 unidades. En tanto, Deportes La Serena escaló hasta el décimo tercer lugar con 24 unidades.