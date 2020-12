Reinaldo Lenis podría ser de la partida en el duelo entre Universidad de Chile y Audax: “Me siento capacitado para jugar de titular”

El extremo colombiano, Reinaldo Lenis, se refirió al próximo desafío de Universidad de Chile, quien deberá visitar en La Florida a Audax Italiano.

El jugador asoma dentro de la oncena inicial para este encuentro, y fue él mismo quien aseguró estar listo para ser titular, siempre y cuando el entrenador así lo estime conveniente. “Me he sentido muy bien. Esta es mi tercera semana y he evolucionado bien, me siento capacitado para jugar de titular, siempre y cuando, el técnico lo decida“, afirmó.

“Aunque hace mucho no juego, me estuve preparando en Colombia para esto. Si bien no es lo mismo que entrenar con el grupo, me he sentido bastante bien. Espero hacerlo de buena manera si me toca”, declaró el cafetalero.

También tuvo palabras para el pasto sintético donde los “Itálicos” hacen de local, manifestando que “muy pocas veces he podido jugar en competencias en cancha sintética. Ahora en las vacaciones como parte de mi entrenamiento, jugaba con mis amigos en cancha sintética, es una ventaja que tengo de venir haciendo entrenamientos ahí“, puntualizó.

Finalmente, comentó la situación de Montillo, indicando que “a Walter recién lo vi en campo, preparándose físicamente para que pueda acompañarnos, si Dios quiere, en el próximo partido”.