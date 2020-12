Holan autocrítico pese a clasificar en Copa Sudamericana: “Nos costó mucho el partido”

En un partido sumamente sufrido hasta el final, y muy mal jugado por parte de Universidad Católica, el elenco chileno logró instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras perder por la cuenta mínima ante River Plate de Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

Ariel Holan, el técnico cruzados analizó la derrota de su equipo. “Fue un partido muy duro. Ellos se replegaron bien. Nos costó entrar a campo rival con claridad. Cuando no nos cortaron con infracciones, no estuvimos con lucidez ni agresividad. Siento que si no es por la jugada de River, era un partido de 0-0″.

El entrenador aseguró que mejoraron ciertos aspectos durante el desarrollo del encuentro. “Creo que era un partido de empate. Hicimos cosas buenas, el equipo defendió bien los contragolpes, las pelotas paradas, que no lo habíamos hecho bien. Nos costó muchísimo, no pudimos en el desarrollo del juego dar fluidez ni verticalidad. No estuvimos precisos. Creo que nos costó mucho el partido”.

De esta forma, Católica se metió con mucho sufrimiento en la ronda de los ocho mejores del torneo y ahora tendrá un rival de mucho mayor peso, ya que medirá fuerzas ante Vélez Sarsfield de Argentina la próxima semana.