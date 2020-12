El Seremi de salud de Valparaíso explicó las sanciones que arriesga Unión La Calera por posible suplantación de identidad

Una grave denuncia en contra de Unión La Calera se conoció durante esta jornada, luego de que se le acusara de suplantar la identidad de uno de sus jugadores para alterar sus test PCR, el cual habría dado positivo.

El Seremi salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, conversó con Los Tenores, sobre esta situación. “Hemos recibido la denuncia, donde se señala la supuesta suplantación de identidad de un jugador de Unión La Calera, que al momento de realizarse en un control rutinario de examen de PCR, no llegó la persona que tenía que asistir, a partir de esa situación es que el Laboratorio hace la denuncia. Nuestro equipo jurídico lo revisó y a su juicio era importante entregarle los antecedentes al Ministerio Público para que determine a través de una investigación si hubo o no suplantación de identidad”.

“Respecto a la denuncia, el Ministerio debe determinar quienes son los responsables, si es que existió, si se limita a un jugador, al club. Nosotros recabamos todos los antecedentes respecto a esta situación, se los entregamos a los tribunales para que determinen si ocurrió o no no. Si ocurrió es un hecho grave que no solamente va a afectar a nuestro fútbol sino que va a impactar a nivel internacional”.

“Si existió la suplantación, estaríamos hablando de un delito, donde las sanciones se establecen en el código penal, estaríamos hablando de un hecho totalmente grave y nos daría antecedentes para hacer un sumario sanitario, donde las sanciones podrían llegar hasta los 50 millones de pesos. El Ministerio Público tiene que establecer si son multas o presidio, pero si se corrobora, nosotros iniciaremos un sumario sanitario, porque eso pone en peligro a todos”, sentenció.