Pelé y el mensaje eterno para Maradona: “Tu rápida partida no me dejó decir, así que solo escribo: te amo, Diego”

Una semana exacta se cumple este miércoles desde que la prensa argentina confirmó la muerte de Diego Armando Maradona. Siete días han pasado y los recuerdos del “pelusa” siguen, y esta vez por partida doble en el caso de Pelé.

El que es considerado el mejor jugador de fútbol en la historia, utilizó su cuenta de Instagram para volver a despedirse de Maradona: “a muchas personas les encantaba compararnos. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande”, escribió O’ Rei.

“Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Entonces, quiero decir que eres incomparable”, complementó el campeón del mundo en sus redes sociales.

Al final, de seguro sacó lágrimas entre los hinchas trasandinos: “siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esta particular manera tuya, enseñaste que tenemos que amar y decir “te amo” mucho más a menudo. Tu rápida partida no me dejó decir, así que solo escribo: te amo, Diego“, cerró.