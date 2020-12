La reacción de los hinchas de Colo Colo tras confirmarse el regreso de Jorge Valdivia al club

Mucha sorpresa causó en los hinchas de Colo Colo la confirmación de que Jorge Valdivia volverá al Monumental para vestirse con los colores del Cacique.

Durante la tarde de este lunes se produjeron muchos rumores sobre la vuelta del “Mago”, aunque hace pocos minutos fue confirmado por el mismo jugador que se había llegado a un acuerdo con el club.

Luego de un particular posteo que hizo Valdivia en Twitter, los hinchas de inmediato se volcaron a opinar sobre su vuelta, y en su mayoría coincidieron en que el equipo lo necesita para evitar irse al descenso.

“Debemos apoyar no más debemos salvar esto y remar juntos”, “Gracias Jorge te lo agradezco en el alma tu compromiso y volver cuando más te necesitamos, pase lo que pase jamás lo olvidaré. Gracias Mago”, “Grande Maguiño, vuelve la Magia al monumental y a Chile”, “Gracias weon, gracias. Ahora a comerse las patadas y no hacerse expulsar. A Costa tienes que enseñarle a hacer diagonales y putear a Suazo”, “En su talento confío para que el Mati vuelva a ser feliz jugando fútbol”, “Lo digo ahora… Pase lo q pase este gesto no se olvida más. Te amaré por siempre”, “Mejor jugador de la historia de @ColoColo o mejor jugador de la historia de @ColoColo?”, “Gracias por asumir este arriesgado reto… era más fácil mirar de afuera y ver cómo se hunde este @colocolo de ByN , pero eres Valiente fuerte y grande”, fueron parte de las reacciones que generó Valdivia en la red social.

Mejor jugador de la historia de @ColoColo o mejor jugador de la historia de @ColoColo? 🙌🏼 — Oscar Mella Arce (@OscarMellaArce) December 1, 2020

Gracias por asumir este arriesgado reto… era más fácil mirar de afuera y ver cómo se hunde este @colocolo de ByN ,pero eres Valiente fuerte y grande..te pido porfavor que llegues, te putees a todos esos qliaos del plantel y saquen esto adelante que NO PODEMOS DESCENDER.. 👏🏼👏🏼 — o nos quedamos en 1era A o hay balas (@futbolero_247) December 1, 2020

Peleando títulos y jugando copas, se viene/vuelve cualquiera, pero peleando el descenso y en el peor momento de nuestra historia, solo vuelven los de verdad! Eres grande de verdad Mago, muchas gracias y vamos con todo que lo sacamos adelante juntos!🤍🖤🤟🏻TE AMAMOS 🔟🎩🙏🏻 — FRAN 🤍🖤 (@nunez_fran) December 1, 2020

Mago 10 Colocolino corazón siempre ❤🤟 apoyo hace goles colocolino juntos matias historia ⚽️ pic.twitter.com/aNMiRWDhva — Luchooo (@Luchooo73595171) December 1, 2020

Si nos salvas de esta quedas entre los gigantes de la historia del club mago! Y valoramos mucho que hayas querido volver en este momento!♥️🎩 — Ignacio Valenzuela (@nachomaivg) December 1, 2020

Con media hora por partido de Matías y el Valdivia, basta y sobra… El resto también lo tienen que poner sus compañeros, la responsabilidad no es sólo de unos pocos, sino del equipo. — Raul (@Raulbr1981) December 1, 2020

Gracias Jorge, Independiente de lo que pase, muchas gracias por venir a ayudar en este momento tan doloroso. Contigo se renueva la esperanza. — Alvaro (@AReyCinco) December 1, 2020