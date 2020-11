Hija de Maradona no aguantó: Rompió en llanto con el homenaje de los jugadores de Boca Juniors a su padre

A pocos días de la muerte de Diego Armando Maradona, se reanudó el fútbol en Argentina, y claramente estuvo lleno de homenajes y minutos de silencio en honor a la mítica figura del futbolista, tras el masivo funeral al que pese a la pandemia del coronavirus asistieron miles de personas.

En ese contexto, los jugadores del eterno club del futbolista, Boca Juniors, además de vestir sus camisetas con el nombre del astro, hicieron un homenaje al marcar un gol ante Newell’s frente al palco de Maradona en el estadio La Bombonera, donde estaba su hija mayor, Dalma, presenciando el partido.

Dalma Maradona no aguantó la emoción y las lágrimas al ver cómo los futbolistas se pararon frente al palco y aplaudieron frente a una camiseta con el número 10.

El video con lo sucedido rápidamente se viralizó en redes sociales, emocionando nuevamente a un país que no termina de asumir la partida del futbolista que llevó a Argentina a ganar el título mundial en 1986.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.

