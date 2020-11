Ignacio Jara y el escenario de Colo-Colo: “Me gustan estos desafíos, no le tengo miedo a nada”

Ignacio Jara, delantero de Colo-Colo conversó sobre su nuevo desafío futbolístico tras haberse concretado su fichaje en los albos para esta temporada.

En conversación con ESPN Radio, aseguró estar contento y motivado ante el complejo desafío que tienen para zafar del descenso. “Me gustan estos desafíos, no le tengo miedo a nada, por algo me fui a Brasil y no se dieron las cosas, no pude jugar mucho pero me quedo con el roce, lo que aprendí y lo que quiero plasmar ahora en Colo Colo”.

Por otro lado, llenó de elogios al plantel y al cuerpo técnico liderado por Gustavo Quinteros. “Hay un cuerpo técnico y un plantel de lujo, esto lo sacamos adelante entre todos juntos. Colo Colo es el más grande y lo vamos a sacar adelante”.

Jara podría sumar sus primeros minutos durante la próxima semana, cuando Colo-Colo se mida ante Huachipato.