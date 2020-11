Carlos Soto contó todos los detalles de la vez que Diego Maradona jugó por Universidad Católica

Carlos Soto, expresidente del Sifup conversó junto a Aldo Schiapacasse en “Los Tenores Puertas Adentro” y contó todos los detalles sobre la visita de Diego Armando Maradona a Chile el año 2006.

El ídolo del fútbol mundial vino a jugar por la Universidad Católica un amisotoso ante la selección chilena para recolectar dinero en beneficio del Sifup. Allí Soto contó cómo lo convencieron en último minuto de venir. “La gente se olvida pero las fechas FIFA se jugaban partidos amistosos, pero con suerte eran dos al año. Uno de los puntos que conseguimos es que la selección jugara un partido en beneficio del sindicato. Un día antes el partido no teníamos a Maradona. Pero Fabián Estay en ese tiempo me contó que Maradona estaba disfrutando en el carnaval de Brasil porque una bebida le pagaba por estar allá. Yo no sabía que le dijeron pero lo convencieron. Había que traer cinco amigos de él“.

De paso, agradeció que diversos jugadores costearon sus propios pasajes para poder participar en este evento. “Cómo se necesitaba hacer fondos del sindicato, llamamos a los jugadores crack. Vino Bravo, Jiménez, ‘Kike’ Acuña, ‘Pajaro’ Valdés, Jorge Vargas, Nicolás Córdova. Fueron doce jugadores que se pagaron el pasaje para jugar por la selección en beneficio del sindicato”.

Soto confesó que tanto Colo-Colo y Univerisidad de Chile tuvieron la chance de haber tenido al “Diego” en su equipo, pero ambos lo rechazaron. “Hablé con la dirigencia de Colo-Colo y dijeron que no estaban para eso. Fui a la U y me dijeron que no estaban en esa. Llamo a Jorge O’Ryan (de la UC) y le digo que por primera vez la selección chilena pueda jugar ahí”.

Por el día del evento, el abogado resaltó la buena disposición de Diego con todos los que compartió. “Llegaron con Maradona al camarín y ya había comenzado el partido. Mega estaba desesperado porque no aparecía. Él llega al subterraneo donde calientan los equipos y con la misma actitud de siempre. Le tenía zapatos ‘Puma’ pero me dice que los vamos a tener que guardar porque estoy negociando con Nike. Entró al camarín y le explicamos a Diego que tenía que hacer entrega a de una medalla a los mundialistas. Tuvo una disposición espectacular, se sacó fotos con todos, un grande”.