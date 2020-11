Martín Palermo fue presentado como técnico de Curicó Unido: “No fue muy difícil convencerme”

Martín Palermo concretó su retorno al fútbol chileno tras firmar su vínculo con Curicó Unido, elenco que marcha cuarto en el torneo nacional.

El ídolo de Boca Juniors fue presentado en el complejo del club y manifestó su alegría de poder retornar a la competencia nacional tras su positivo paso por Unión Española. “Estoy muy contento de estar acá. No fue muy difícil en convencerme. Acepto los grandes desafíos y en mi carrera como entrenador busco los éxitos. Conociendo al fútbol chileno, en los tres años y medios que me tocó trabajar acá, me enfoqué en ello y estamos en un camino que hay objetivos importantes por delante, queremos conseguirlos”.

Por otro lado, Palermo instó a la unión del grupo para poder conseguir buenos resultados de cara a lo que viene en el cierre de la temporada. “El equipo está en una posición muy buena. En eso tenemos que comprometernos entre todos, mirar para delante, la ciudad está acompañando al equipo y entre todos tenemos que apoyarnos y seguramente, al finalizar el torneo, podamos lograr el objetivo institucional”.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, el “Titán” no posó con la camiseta de Curicó Unido, equipo que lleva los mismos colores de River Plate, sino que usó una polerón gris con la insignia de la institución.