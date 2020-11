Charly García despidió con sentida carta a Maradona: Espérame ahí, no te equivoques con el paraíso

Diego Armando Maradona Franco, histórico jugador de la selección argentina y entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata falleció a sus 60 años de edad.

Durante las últimas horas con su cuerpo velado en plena Casa Rosada, y muchos cercanos al jugador han mandado sus condolencias y mensajes a través de las redes sociales.

Uno de ellos fue Charly García, el histórico músico trasandino y amigo del exjugador escribió una carta a mano para despedir a su compañero de innumerables eventos.

Allí, valoró su humildad y entereza en los momentos más complejos. “Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra y al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena”.

Charly cerró su carta con un sentido mensaje, dando señas de un reencuentro en el futuro. “Espérame ahí…Invita la casa. No te equivoques con el paraíso”

De paso, el exfundador de Sui Generis recordó una anécdota junto a Mick Jagger en la que Maradona casi se va a los golpes. “Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘Éste no es el que juega al voley?Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you”.