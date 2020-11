Así fueron las portadas de los medios internacionales tras la muerte de Diego Maradona

Una lamentable noticia sacudió al mundo, luego de que el pasado miércoles falleciera uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, el argentino Diego Armando Maradona.

Un día después, la prensa internacional ha hecho eco de lo sucedido, y medios como The Times, L’Equipe, The Washington Post, Record, The Sun, entre otros, han informado sobre el deceso del “Pelusa”.

“Él está en las manos de Dios” o “Dios no muere” fueron los principales titulares de la prensa, quienes ahondaron en detalles sobre lo sucedido.

Recordemos que el astro argentino está siendo velado en la Casa Rosada, donde miles de personas se han acercado a darle su último adiós al “10”.