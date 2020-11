Sergio Vásquez tras las muerte de Maradona: “Como humano cometió errores, como deportista ninguno”

Sergio Fabián Vásquez, exjugador de la Universidad Católica y compañero de Diego Maradona en la selección argentina conversó con ADN Deportes por la muerte del ídolo trasandino.

El exjugador cruzado lamentó de sobremanera la partida del histórico jugador. “Lo quiero muchísimo, lo idolatraba en todo sentido. no juzgue nunca al ser humano, como humano cometió errores, como deportista no cometió ninguno. Yo lo tengo al nivel más alto de idolatración. No tenia sentido”.

Entre lagrimas, confesó que dentro de todo, agredece que por fin pueda estar descansando en paz tras años de explotación. “Diego fue un amigo, un compañero. Una persona que lamentablemente está descansando en paz después de muchísimo tiempo. Es difícil porque se fue no solamente un gran jugador de futbol, sino que un estandarte de todos nosotros. Él levantó la voz cuando había que levantarla. Eso no lo podemos olvidar”.

Como agradecimiento, Vásquez aseguró que el “Pelusa” logró hacer escalar al país a nivel mundial. “Más que nada, yo me llevo de él que como jugador de fútbol hizo trascender a Argentina al nivel mundial. Cuando dices que eres argentino, lo primero que sale es Maradona”.

Sobre los momentos más importantes del “Diego” con las albicelestes, Vásquez recordó a “El mundial juvenil, el mundial del 86 y cuando clasificamos al Mundial del 94. Esos tres siempre serán los momentos más importantes de la selección argentina con Diego Maradona”.