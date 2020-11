Óscar Ruggeri tras la muerte de Maradona: Él nos hizo vivir los momentos más lindos de nuestras vidas

A sus 60 años de edad, Diego Armando Maradona falleció por un paro cardiorrespiratorio generando impacto en todo el mundo.

Uno que no pudo contener su emoción y sorpresa fue Óscar Ruggeri. El “Cabezón” fue clave en el título del Mundial de 1986 junto a Maradona, y lamentó que por la pandemia no se haya podido despedir. “No pudimos ni hablar, no pudimos ni vernos. Esto es de locos. Sesenta años tenía. Qué loco. Lo que hemos vivido, lo que nos hizo vivir él a nosotros. De los momentos más lindos de mi vida. De la energía que tiraba”.

Además recalcó que su figura es y será reconocida en todo el mundo. “Él hizo conocer a Argentina en todo el mundo. Tú ibas a algún lado y decías que eras argentino, te decían “Maradona”.

El momento donde el programa ESPNC reveló el fallecimiento del jugador quedó marcado por la emoción e impacto de todos los panelistas. Lo podrás ver en pocos minutos en ADN.cl.