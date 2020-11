“Coca” Mendoza recordó hilarante anécdota con Diego Maradona en suelo chileno

Diego Armando Maradona Franco, histórico jugador de la selección argentina y entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata falleció a sus 60 años de edad.

Uno que logró compartir en suelo nacional con el ídolo mundial fue Gabriel “Coca” Mendoza. El exlateral de Colo-Colo fue compañero del jugador trasandino en unos showballs que se realizaron en Chile durante el año 2006.

Allí, el “Coca” conversó con ADN Deportes y recordó una espectacular e hilarante anécdota. “Después de un partido, íbamos caminando con Nelson Tapia y Marcelo Vega. Ahí escuchamos a alguien que gritaba ‘Coco, Coco’. Me doy vuelta y me decía ‘Coco, cambiemos la camiseta’. Y yo me preguntaba ‘¿Por qué me decía Coco?’ Allí el ‘Guatón’ me dijo “Pero si no puede decir coca po“. Allí nos matamos de la risa”.

Incluso confesó que “después tuvimos la posibilidad de cenar con el Diego y le contamos la anécdota. Nos matamos de la risa”.