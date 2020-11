La indignación de Zlatan Ibrahimovic: “¿Quién dio permiso a FIFA EA Sports para usar mi nombre y mi rostro?”

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, estalló en contra de EA Sports y FIFA alegando que él no ha dado autorización para usar su nombre y rostro en el videojuego FIFA 21.

A través de su cuenta de Twitter, el sueco se lanzó con todo, asegurando que investigará esta situación. “¿Quién dio permiso a FIFA EA Sport para usar mi nombre y mi rostro? FIFPro? No soy consciente de ser miembro de Fifpro y, si lo soy, me pusieron allí sin ningún conocimiento real a través de una maniobra extraña. Y seguro que nunca permití a FIFA o Fifpro para ganar dinero usándome“, señaló.

“Alguien está obteniendo ganancias con mi nombre y mi rostro sin ningún acuerdo durante todos estos años. Es hora de investigar“, afirmó Ibrahimovic.

Recordemos que hace unos días trascendió que el exjugador inglés, David Beckham, cobraría cerca de $40 millones de libras (cerca a los $40 mil millones de pesos) por su imagen en el videojuego, lo que ha despertado cierta indignación en otros jugadores.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020