Jorge Osorio y el uso del VAR en el torneo: “No puedo decirles que no van a haber más errores”

Jorge Osorio, presidente de la comisión de arbitraje del fútbol chileno conversó con ADN Deportes sobre el criticado uso del VAR en el torneo nacional durante esta temporada.

En diálogo con “Los Tenores”, el juez aseguró que los grandes cuestionamientos pasan por la linea de intervención, sin embargo, recalcó que todos los jueces se encuentran aprendiendo durante el transcurso de la temporada. “El tema pasa por la línea de intervención. Es un proceso que tenemos que vivir. Nuestro VAR tiene la cantidad de fechas jugadas, pero necesito que quienes que participan en el medio, juego, entiendan que nosotros tenemos una etapa de adaptación. No me gustaría hablar de acciones particulares, tenemos que cuidar el discursos a los clubes. Me gusta hablar con ellos sobre las situaciones para explicárselas, pero también han habido algunas resultas. Hay que ver qué tan detallistas vamos a ser a la hora de enfrentar un partido de fútbol.”

Consultado por los errores en el torneo, el exárbitro ejemplificó con lo que fue el uso del VAR en el Mundial. “En el mundial funciono bien el VAR, pero los árbitros tuvieron 4 años de preparación. Al menos denme un año para tener a los árbitros con la linea de intervención clara”.

Osorio fue enfático en asegurar que están conscientes en que no quieren cometer errores, pero no pueden prometer lo imposible “Yo sé que estamos en competencia. Es un hecho que hay varios equipos comprometidos, pero nosotros también nos jugamos mucho en cada partido y esperamos que los árbitros anden bien. Detrás de la tecnología siempre hay un ser humano, que debe tomar decisiones, ubicar lineas, definir puntos, eso sigue siendo proclive al error. No puedo decirles que no van a haber más errores, sino que se minimizan. Me urge que prontamente los árbitros puedan adquirir esta idea de la linea de intervención adecuada.

Sobre el funcionamiento que han tenido los jueces en la cabina del VAR, Osorio aseguró que “quizá perdemos la sensibilidad del juego y el contexto, nos centramos mucho en lo técnico. Entender el fútbol es fundamental. Es un área de mejora”.

De hecho, Osorio recalcó que están tomando las medidas para evitar más caídas o errores, por la necesidad imperiosa de obtener buenos resultados para acallar las críticas. “hay que entender que los cambios no son inmediatos. Necesito tiempo para lograr el aprendizaje y que el receptor asimile esta información. Los matices son importantes, la forma de llegar al arbitro es muy relevante. Vamos a lograr la adaptación del VAR, pero necesitamos un periodo. No puedo dar una fecha exacta, pero estamos tomando las medidas para eso. Vamos a ver avances respecto a esto, pero los cambios no son inmediatos”.