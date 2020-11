El durísimo mensaje que Mauricio Pinilla lanzó sobre el VAR: “La ordinariez que está haciendo no tiene pies ni cabeza”

El delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, lanzó un durísimo mensaje en Twitter respecto a la utilización del VAR en Chile.

El ariete se mostró sumamente contrario a la utilización de este implemento tecnológico en los partidos, asegurando que no le ha traído ningún beneficio al fútbol criollo.

“La ordinariez que está haciendo el supuesto #Var no tienen pies ni cabeza ! En chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar ! Si no tiene las cámaras suficientes mejor eliminarlo ahora ya ! Y los árbitros ni hablar un desastre parece que lo hicieran de adrede! #FueraelVar”, manifestó Pinilla en la red social.

Tras sus dichos, fueron muchos usuarios quienes se mostraron de acuerdo con sus palabras.