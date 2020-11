Agente de Cristiano Ronaldo no duda: “Es el mejor de la historia del fútbol”

El representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, llenó de elogios al delantero portugués y señaló que está un paso por arriba de las grandes estrellas del fútbol mundial.

“Cris es incomparable y creo que ahora son pocos los que todavía tienen dudas de lo que afirmo (…) Se convertirá en el mejor goleador de todos los tiempos a nivel nacional y de todos los tiempos”, comenzó diciendo el agente.

Tras ello, añadió que “lo he dicho muchas veces en el pasado y creo que ahora pocos todavía tienen dudas: Cristiano es el mejor de la historia del fútbol y es incomparable. No hay récords que Cristiano no pueda batir. Pronto se convertirá en el jugador con más goles de la historia a nivel nacional y en general”, ha señalado.

Cristiano, por su parte, se autoalimenta: “No estoy persiguiendo récords, los récords me persiguen a mí”.