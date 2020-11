Juan Cristóbal Guarello le puso un 3,5 al debut de Rafael Dudamel con la Universidad de Chile

El Tenor de ADN Deportes, Juan Cristóbal Guarello, reprobó el debut de Rafael Dudamel al mando de Universidad de Chile, tras la igualdad 1-1 ante Everton en Viña del Mar.

“La U no mejoró en nada, no da para azul (la nota). Dónde está el cambio. Poner un jugador más en ofensiva no es nada, si fuera tan fácil, seríamos todos entrenadores”, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió: “Hay que entender que recién Dudamel tiene un entrenamiento en la cancha, que al equipo le queda mucho trabajo y que el plantel no lo armó él. Pero en la cancha, objetivamente la U jugó para un 3,5“.

“Fue un partido muy deslucido para ambos bandos. Un poco mejor estuvo Everton, ya que por ahí si el penal lo convertía González, no hubiese sido tan extraño en relación a lo que ocurrió en la cancha”, agregó Guarello.

Finalmente, el Tenor terminó diciendo que “la U se dio mañana para hacer un gol y generar algunas ocasiones de peligro, pero en cuanto al dominio territorial, circulación de la pelota, elaboración de juego, la verdad es que fue casi nada, para no decir nada (…) Va a tener que trabajar mucho el técnico para sacarle juego a este equipo”.