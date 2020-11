José Luis Sierra en la previa de Palestino-Deportes La Serena: “Yo no tengo ningún problema con Humberto Suazo”

La vigésima fecha estará marcada por el duelo entre Palestino que recibirá a Deportes La Serena, el domingo a las 10:30 horas, lo que significará el reencuentro de José Luis Sierra con Humberto Suazo.

El entrenador del elenco árabe, en conversación con Los Tenores de la tarde, afirmó que su llegada fallida al elenco granate no tuvo que ver con que estuviese “Chupete”. “Después de lo que pasó, sigo pensando que fue una situación puntual y yo no tengo ningún problema con Humberto Suazo, siempre lo consideré un gran jugador por lo que hizo en los clubes en que estuvo y en la selección. No era un tema que estuviese él, no es factor para decir si está él o no. Si se da la oportunidad lo saludaré en el partido”.

El DT comentó cómo evalúa sus primeros partidos a cargo del Tino Tino. “Hemos iniciado bien, el primer partido con Colo-Colo hicimos muchas de las cosas que queríamos hacer, había cosas que mejorar. Con O’Higgins no hicimos las cosas que hicimos el partido anterior. Fue parejo, sin mucha profundidad de nosotros, que fue lo que mejoramos en el segundo tiempo, quizás no merecíamos perderlo. Con la reacción que tuvimos fue acorde a las circunstancias, generamos ocasiones de gol, ha sido un tiempo muy rápido por la cantidad de partidos que se juegan seguido”.

Además, el “Coto” destacó la calidad de futbolistas que tiene y volver a compartir con Carlos Villanueva. “Es un privilegio para mí, es una de las motivaciones de por qué empujó tomar esta decisión de dirigir Palestino, por los jugadores que tenía, me parece que se puede hacer un gran trabajo. Para mí reencontrarme con Carlos, donde estuve en Arabia Saudita, es un privilegio en lo personal y en lo deportivo”.

El entrenador del cuadro árabe también comentó la opción de ir a Universidad de Chile. “Se habló mucho de que yo me reuní, que estaba muy cerca, yo jamás hablé. Yo me enteré de eso porque alguien me lo comentó, si la determinación se tomó por lo que se dice en las redes sociales, no es el camino adecuado, más allá si fue así o no, yo pongo en duda las redes sociales. Hablo en general que si las decisiones de los clubes se van a pasar por eso, que sea un concurso popular más que algo profesional“.

En ese sentido, Sierra también explicó por qué cree que el año pasado los azules pelearon la parte baja y este año lo hace Colo-Colo. “Lo atribuiría a malas decisiones, de repente no tener clara de qué es lo que quiero, por qué lo quiero y cómo lo hago. Me parece a mí que en el fútbol uno tiene que entender qué es lo que quiero y con quién lo quiero hacer. En el fútbol no voy a ganar siempre, voy a tener malos resultados, esos altibajos no me pueden sacar del camino que me trazó en el inicio. A mí me parece que la influencia mediática ha generado que Colo-Colo y la U no tengan esa línea en el tiempo“.

Finalmente, José Luis Sierra comentó su parecer sobre el juego de la Selección Chilena. “En lo futbolístico, en estos cuatros partidos, yo creo que Chile jugó tres partidos como para obtener más puntos con Uruguay, Colombia y Perú. El último partido con Venezuela a todos nos dio la sensación que el rendimiento no fue el de los anteriores y eso determinó un resultado negativo. Tenemos una Eliminatoria que son súper dramáticas, pasamos de que vamos al Mundial y después que estamos eliminados, en ese dramatismo lo que se necesita es convicción. Hay muchas cosas que pasan en una fecha doble. Esa prontitud de querer clasificar en las cuatro primeras fechas hace que todo sea más difícil“, sentenció.