Juan José Ribera: “Estamos satisfechos por lo que hemos hecho hasta ahora”

Coquimbo Unido dio la sorpresa, tras derrotar al líder Universidad Católica por 2-1.

El entrenador de los piratas, Juan José Ribera, en conversación con Los Tenores de la tarde, destacó el trabajo que han hecho desde que asumió. “Detenerse un poquito lo que se ha hecho es difícil, uno mira lo que viene, lo que uno mira es lo que se tiene que corregir. Han sido dos meses y medios súper arduos en cuanto al trabajo. Estamos satisfechos por lo que hemos hecho hasta ahora, han sido meses intensos de trabajo, esta segunda rueda completa se viene muy apretada en cuanto a trabajo, es poquito lo táctico que se podrá trabajar”.

Además, el DT también comentó la seguidilla de partidos que están teniendo, sobre todo porque tendrán que enfrentar a Sport Huancayo por la Copa Sudamericana. “A muchos jugadores les acomoda jugar entre semana y fin de semana, pero a medida que van pasando los partidos, la recuperación pasa a ser fundamental. Es la necesidad de tener un plantel de poder preparar y trabajar en la segunda rueda, me parece bien que se juegue, pero más que preparar un once, hay que preparar a 25“.

Finalmente, el “Coto” Ribera tuvo palabras para su exclub, Audax Italiano. “Nosotros clasificamos a la Sudamericana, para nosotros es un ciclo absolutamente cerrado mi paso por el club. Me da gusto cuando vamos a La Florida, que la gente que hace el aseo nos busque para saludarlos es lo que uno le da gusto. El capítulo está completamente cerrado, no entendí, pero sí las compartí porque están en su justo derecho, les voy a desear siempre lo mejor, fue la institución que confió en mi en Primera División, no hay rencor, esto es fútbol”, sentenció.

Este sábado, Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera a las 19:15 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.