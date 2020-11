Fernando De Paul: Mi reacción no fue la mejor, pero de todo se aprende y esto no afecta al grupo para nada

Universidad de Chile cayó 1-0 ante Unión La Calera por un penal cobrado en el minuto 90 que Nicolás Stefanelli tradujo en gol. El arquero de los azules, Fernando De Paul, se enfureció por la decisión arbitral que terminó con una fuerte discusión con su compañero Gonzalo Espinoza.

En conferencia de prensa, el guardameta quiso aclarar la situación. “Si bien son cosas que pasan en el fútbol por la adrenalina, pero quiero aclarar que la relación con Gonzalo no cambia para nada, los dos estamos detrás de un mismo objetivo, digo Gonzalo porque es con quien más se discutió, pero hubo varios compañeros que intentaron alejarme del árbitro, porque vieron que yo estaba muy nervioso”, comenzó diciendo.

“Aclaro que en ningún momento le falté el respeto al árbitro, sí le he dicho cosas en un tono que seguramente no es el adecuado, nada más pedía una explicación, pero mis compañeros estuvieron muy bien al intentar sacarme, yo se los agradecí ayer cuando tuvimos la charla para aclarar el tema, mi reacción no fue de lo mejor, pero de todo se aprende, queda claro que esto no afecta al grupo para nada, porque somos un grupo sano y que todos nos llevamos bien. Con Rafael Dudamel lo aclaramos hoy, no hay ningún problema ni con Gonzalo ni con Diego (Carrasco) ni con nadie“, afirmó el arquero de la “U”.

Además, De Paul confesó que no ha querido ver el video completo del momento en que perdió los estribos. “No lo quise ver, porque en el momento en que nuestro kinesiólogo trata de calmar las cosas, yo tuve una reacción que no debí, más que nada por esa gente que está ahí siempre cuidándonos, tratando que nosotros lo hagamos de la mejor manera posible, eso es lo que me da un poco de vergüenza. La bronca que teníamos todos no era entre nosotros, era por lo que había pasado en el partido, pero ya está, hay que dar vuelta la página”.

A pesar de las explicaciones por su reacción, el guardameta afirmó que sigue convencido que no fue penal. “Considero que no es penal para nada, no me hace falta ver tantas veces la jugada, porque yo primero evito el remate, el balón me queda a mí. Son decisiones del momento, siento que fue un cobro que no debería hacerlo, pero ya está, no le demos más vuelta al árbitro. No es caerle al árbitro ni nada, sentí impotencia porque siento que no fue penal, pero ahora a pensar en lo que viene”.

De Paul también tuvo palabras para la primera práctica que tuvieron este jornada con Dudamel. “Hoy fue el primer entrenamiento en que estuvo presente, hicimos un trabajo muy intenso, tenemos que adaptarnos rápidamente a lo que él nos pida. No solo nosotros, sino que la institución necesitaba que el técnico estuviese presente, lamentablemente con todo esto que pasó no pudo, sabíamos de las ganas que él tenía de estar. Es lógico que necesitábamos que estuviese el técnico que había elegido la institución para adaptarnos rápidamente a lo que él nos pida”.

Finalmente, el arquero aseguró que Universidad de Chile tiene que esforzarse por pelear en lo alto de la tabla. “Nosotros no estamos todo el tiempo pensando en lo que pasó el año pasado, hay que pensar en el campeonato de ahora e ir partido tras partido. Los objetivos de la U siempre van a estar arriba, en este momento el equipo no está incomodo con lo que pasa en la parte baja, está muy enfocado en tratar de ganar dos partidos seguidos, si bien estamos en la Sudamericana, pero la realidad es que acá tenemos que estar mucho más arriba“, sentenció.