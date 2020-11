Revelan por qué Colombia perdió dos partidos por goleada en las Clasificatorias y culpan a James Rodríguez

Un verdadero quiebre habría en la selección colombiana de fútbol, que explicaría los pésimos resultados que obtuvieron en la última fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas, tras caer de local por 3-0 ante Uruguay y recibir otra dura goleada por 6-1 ante Ecuador como forasteros.

Según detalló este jueves el medio RCN Radio, “hay un lío interno por el trato preferencial hacia algunos jugadores, entre ellos James Rodríguez. Algunos piensan que James es el consentido del técnico, el intocable pese a su nivel”.

Pero tras el nefasto resultado obtenido en Quito, se destapó un quiebre mucho mayor e indican que el responsable directo sería el volante del Everton de Inglaterra.

“Un asistente le avisó a Queiroz que había pelea (…) La pelea no fue por cosas futbolísticas, sino por temas de favoritismos entre jugadores. Estamos hablando de una división de vestuario, no de un reclamo. Hay un grupo muy grande de jugadores que dice que no entiende a Queiroz y encima están bravos por el favoritismo“, agrega el medio.

La trifulca, según indican, habría sido protagonizada por James y Jefferson Lerma.

“Hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos en el interior del seleccionado colombiano“.