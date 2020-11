FIFA anunció “reformas históricas” para fortalecer la protección a la maternidad de las jugadores y apoyar a los entrenadores

Durante esta jornada, la FIFA anunció nuevas medidas que reforzarán la protección de las futbolistas, además de crear un marco regulatorio que brinde seguridad y estabilidad a los entrenadores.

Estos dos conjuntos de reformas fueron catalogadas de “históricas”, y aprobadas por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol del ente rector.

Las medidas de protección anunciadas para las jugadores serán:

Mientras que los técnicos contarán con nuevas reglas que establecen estándares mínimos para sus contratos, y que buscan “proteger la estabilidad contractual, lograr una mayor transparencia y asegurarse de que los entrenadores también reciban el pago a tiempo“.

Estas medidas serán presentadas al Consejo de la FIFA para su aprobación final en diciembre de 2020.

