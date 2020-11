Gustavo Quinteros se disculpó tras su expulsión ante Palestino: “No tuve intención de ofender al árbitro”

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a su polémica expulsión ante Palestino tras una acalorada discusión con el árbitro Juan Lara, y anticipó lo que será el partido de este jueves ante Audax Italiano.

El adiestrador de los “Albos” reconoció que se excedió en los reclamos contra el juez, y manifestó su arrepentimiento por los sucedido. “Fue un momento no grato, porque me excedí en el reclamo. La jugada me quedó grabada cuando Costa tenía la pelota, me equivoqué. Si me excedí demasiado pido disculpas al árbitro, porque vi a Costa y después veo la pelota en el área. No me di cuenta que el árbitro para la jugada cuando la pelota la tenía Palestino, entonces me confundí”, señaló.

“Estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera. Si bien es difícil controlar en ese momento, por ser un partido importante, uno comete errores y después se arrepiente. Fue un momento para el olvido, no actué como debería“, agregó.

“No tuve intención de ofender al árbitro, reclamé algo que creía que era para nosotros. Lo quiero olvidar y que no se vuelva a repetir, es primera vez que me expulsan en el Torneo Nacional y espero que sea la última”, afirmó el técnico.

Además, Quinteros tuvo palabras para el trascendental partido ante los itálicos, asegurando que han estudiado a su rival y adelantó que Pablo Mouche y Matías Fernández están a disposición para este duelo. “Hemos perdido a Iván y Bolados pero hemos recuperado a Mouche y Fernández, que quizás no está para 90′ pero si nos puede dar mucho de su talento en el segundo tiempo“, aseguró.

“Audax trabaja muy bien, están muy bien preparados. Hemos analizado sus fortalezas y variantes y trabajamos en contrarrestar lo que hace el rival. También hemos trabajado mucho en el funcionamiento ofensivo”, sentenció Gustavo Quinteros.

El partido de Colo-Colo ante Audax Italiano sufrió una modificación en la programación, quedando fijado para este jueves a contar de las 18:30 horas, y donde Quinteros no se sentará en la banca tras su expulsión.