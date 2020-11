Se jugará en febrero: FIFA anunció las fechas del mundial de clubes a disputarse en Qatar

Durante este martes, la FIFA anunció que el Mundial de Clubes se jugará en febrero 2021, luego de ser aplazado en marzo de este año por la pandemia del coronavirus.

De esta forma, el torneo que reúne a los máximos campeones de cada continente se disputará a contar el 1 de febrero de 2021, y se extenderá hasta el 11 del mismo mes, teniendo lugar en Qatar.

Además indicaron que, de acuerdo con el protocolo de partidos internacionales, “la FIFA y el país anfitrión proporcionarán las garantías necesarias para la salud y la seguridad de todos los involucrados“.

Finalmente, el ente rector del fútbol mundial confirmó que Costa Rica y Qatar serán las sedes de los mundiales femeninos sub20 y sub17 respectivamente.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council

