Paulo Díaz tras la derrota ante Venezuela: “Seguimos con la expectativa de querer ir al Mundial”

Una decepcionante derrota sufrió Chile este martes, tras caer en Caracas ante Venezuela por 2-1, resultado que dejó a la escuadra nacional sumamente complicada en su lucha por alcanzar un cupo en el próximo Mundial de Qatar.

Paulo Díaz, defensor de la selección chilena conversó en conferencia de prensa sobre el bajo nivel que mostraron en cancha y aseguró que deben seguir mejorando.

El jugador de River Plate confesó que no entraron de la mejor forma. “Entramos dubitativos. No encontramos el juego que tuvimos contra Perú. Tuvimos el marcador en contra y no lo pudimos sacar de encima”.

Tras la histórica derrota, Díaz aseguró que siguen con las ganas de poder clasificar. “Seguimos con la expectativa alta de querer ir al mundial , queremos sacar el máximo de puntos”.