Reinaldo Rueda sobre posible titularidad de Alexis Sánchez: “Ha venido respondiendo bien, en cuestión de horas vamos a tomar la decisión”

La Selección Chilena ya está en Caracas para enfrentar a Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En la previa de este duelo, el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, se refirió al estado físico de Alexis Sánchez y la opción que sea titular ante la Vinotinto. “Alexis ha venido respondiendo bien, quizás en la práctica de esta tarde podemos tener una evaluación más objetiva de la realidad futbolística. Por fortuna los minutos que estuvo en el partido anterior se sintió muy bien, todo pasa por querer lo mejor para él y para nosotros. En cuestión de horas vamos a tomar la decisión”.

Además, el DT de la Roja lamentó sus dichos de la semana pasada ante el Inter de Milán por la situación de Sánchez. “Tengo un gran respeto y admiración por el Inter, porque siempre en mi posición de seleccionador nacional he compartido con jugadores que han actuado en el club. Es un tema que quizás me equivoqué en tratarlo, porque es entre departamentos médicos. Alexis por sus características de juego está muy expuesto y fue un accidente que le costó una cirugía, pero es cuestión del juego”.

Al ser consultado por el futbolista que debería salir para que ingrese el Niño Maravilla. El colombiano defendió el desempeño de Fabián Orellana. “Esperemos que transcurran las horas, seguir evaluando la respuesta de cada uno de los jugadores. No es justa esa evaluación sobre Fabián, por todo lo que aportó en el juego, en ese juego estuvieron todos brindándose con gran compromiso y Fabián fue determinante en el segundo gol de Arturo y por su solidaridad defensiva. Es cuestión de pensarlo bien y decidir para bien de la Selección cuál va a ser la formación en ataque“.

Rueda afirmó que aún no tiene claro cuál será el once que parará frente a Venezuela. “Se está evaluando la respuesta de los jugadores, el partido contra Perú, el rival que tenemos en frente. Se dice que el equipo ganador no se mueve, a veces es una premisa que es válida, a veces es una premisa que no es válida. Considero que es el trabajo a desarrollar en las próximas horas”.

El colombiano también tuvo palabras para el próximo rival de Chile. “Venezuela tiene un seleccionado que ha crecido mucho en estos últimos años, por todo lo que elaboró en el pasado y lo demostró en la Copa América en Brasil. Pienso que están en esa transición con jugadores importantes y de gran nivel. Los partidos que han realizado en esta Clasificatoria los han hecho con un buen fútbol. Es un rival de mucho cuidado”.

Reinaldo Rueda también destacó la convivencia que hay entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. “Es un tema que ya se había tratado muchas veces por lo que significa la selección para los dos y la importancia de dos liderazgos diferentes y vitales por todo lo que han logrado en su carrera y por el respeto a la camiseta y la bandera de Chile. Ahora es muy positivo por todo lo que transmite Claudio de confianza, de seguridad, por toda la importancia desde el punto de vista estratégico, por su madurez, ojalá que todos contribuyamos para que ese ambiente y esa salud social en la selección sea lo mejor“.

Finalmente, el entrenador de la Roja hizo un balance previo sobre su estadía a cargo de la Selección Chilena. “El tema del estallido social y la pandemia nos quitó muchas semanas de trabajo, pero muy positivo en ese sentido, porque los pocos momentos que hemos tenido ha sido muy gratificante por la respuesta de los jóvenes, por la integración con el grupo. Los referentes los han acogido muy bien, deben ser conscientes y hacer un equipo compacto y fuerte que esté bien integrado del punto de vista futbolístico y social“, sentenció.

Este martes la Selección Chilena visitará a Venezuela a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico de Caracas. Este duelo lo podrás seguir por Radio ADN y gratis por ADN TV.