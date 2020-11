Walter Montillo y su diálogo con Dudamel: No nos ha pedido nada, salvo jugar bien a la pelota

Walter Montillo, volante de Universidad de Chile fue una de las figuras en el triunfo azul ante Santiago Wanderers por el torneo nacional.

El exSantos aseguró en conversación con CDF que el gol fue netamente una ocasión casual tras la buena química que tiene con Joaquín Larrivey. “Con Larrivey nos entendemos bien. Intento siempre posicionarme cerca y de frente para poder darle una opción. Me vio justo de cabeza pasando y fue un lindo gol”.

Sobre la presencia de un nuevo técnico, Montillo lamentó que no hayan podido compartir tanto con él, pero sí valoró los diálogos que han tenido vía remota. “Todavía no lo tuvimos. No podemos decir que ya llegó si no lo hemos tenido con nosotros. Se está recuperando. Tuve un diálogo con él, hemos hablado de fútbol. No nos ha pedido nada, salvo jugar bien a la pelota, poner la pelota al piso. Es difícil que por Zoom nos pida algo diferente a cada uno o grupal”.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó en el sexto lugar con 29 unidades.