José Luis Sierra tras vencer a Colo Colo: “Con pocos días de trabajo hicimos un buen trabajo”

Iniciando la jornada de sábado de la fecha 18 del Torneo Nacional, Palestino derrotó con contundencia a Colo Colo y lo hundió en parte baja de la tabla de posiciones, dejándolo penúltimo.

Los “árabes” volvieron a ganar después de seis derrotas consecutivas que terminaron con el despido de Ivo Basay. José Luis Sierra tomó las riendas del equipo y debutó ganándole a su exequipo: “siempre uno quiere mejorar, con pocos días de trabajo hicimos un buen trabajo ante un rival que siempre es difícil pese a la posición en la que se encuentran”, dijo.

El “Coto” agregó que: “siempre intento que el rival sea una referencia, lo importante es lo que nosotros podemos hacer. A ratos resultó y me voy conforme con lo que hicimos y obviamente ganar después de tanto era necesario”, aseveró el entrenador.

Al cierra tuvo palabras del porqué eligió Palestino y no llegó a la U: “hablar de lo que no pasó no tiene mucha lógica, para mi no tiene un fin. Elegí Palestino porque sentí que había una convicción por parte de los dirigentes para que yo dirigiera este equipo“, finalizó el exColo Colo y Unión Española.