Sin Neymar, Brasil intentará llegar al liderato de las clasificatorias recibiendo a Venezuela

La selección de Brasil cerrará la tercera fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 recibiendo a Venezuela a contar de las 21:30 horas.

El equipo dirigido por Tite llega en el segundo lugar de la tabla con 6 puntos, luego de golear por 5-0 a Bolivia, y derrotar por 4-2 a Perú como forastero, en un duelo donde Julio Bascuñán se llevó todas las críticas por polémicos cobros.

No obstante, los pentacampeones del mundo sufrieron una sensible baja, ya que no podrán contar con Neymar para la fecha doble a raíz de una lesión que no pudo ser tratada pese a los intentos por parte del cuerpo médico de la selección. Además, Coutinho y Fabinho siguen con complicaciones físicas, por lo que tampoco serían considerados para este encuentro.

De esta forma, la más posible oncena de Brasil sería con Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Douglas Luiz, Arthur, Allan; Richarlison, Roberto Firmino y Everton (Gabriel Jesús).

Mientras que la “Vinotinto” se encuentra en el fondo de la tabla sin unidades, tras caer ante Colombia por 3-0 y ante Paraguay por la cuenta mínima.

José Peseiro contará con todos los seleccionados, por lo que la oncena que parará ante Brasil sería con Fariñez; Rolf Feltscher, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Roberto Rosales; José Martínez, Cristian Cásseres, Rincón; Machís, Rómulo Otero y Salomón Rondón.

El partido entre “Cariocas” y venezolanos se jugará desde las 21:30 horas en Sao el Estadio Morumbí,y tú podrás seguir cada detalle en clasificatorias.adn.cl al más puro estilo de ADN Deportes.

Leer también Fútbol Neymar no se alcanzó a recuperar y se perderá los duelos de Brasil en clasificatorias La Roja Con toda la ilusión: Chile buscará su primer triunfo en clasificatorias enfrentando a Perú Fútbol Argentina resignó puntos como local en un polémico partido ante Paraguay

Previa