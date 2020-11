The Weeknd fue oficializado como el artista principal del show del Superbowl

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como “The Weeknd” fue oficializado por la NFL como el artista principal del show de entretiempo que tendrá la nueva edición del Superbowl.

El encuentro entre los ganadores de cada conferencia del fútbol americano es uno de los escenarios más importantes en el plano mundial, debido a su alta repercusión mediática para los artistas.

A través de un tweet, el ente reveló que el norteamericano será quien lidere dicho show el próximo 7 de frebrero en Tampa Bay, Florida.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent 🙌 @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO

— NFL (@NFL) November 12, 2020