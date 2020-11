Ronald Koeman: “El Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi”

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, habló en conferencia de prensa sobre cómo ha funcionado el equipo desde su llegada y de la relación que tiene con Lionel Messi.

“El balance es positivo. Hemos podido cambiar la imagen del equipo, hemos hecho cambios que han dado otro aire al grupo. La gente está muy metida, muy comprometida. Hemos aumentado la intensidad de los entrenamientos y hemos hecho buenos partidos. Es cierto que hemos perdido muchos puntos en Liga, en partidos que podríamos haber conseguido un mejor resultado. Decisiones arbitrales han influido en algunos partidos en el resultado final. Sabemos que hemos de mejorar cosas y trabajamos para eso. Ahora tenemos un respiro, pero ya estamos preparando un calendario muy exigente para cuando vuelva la competición“.

Sobre el astro argentino, indicó: “Desde el primer día he dicho lo mismo. Es el mejor y está comprometido con el club. Ha tenido sus cosas, sus problemas este verano, pero desde que volvió a los entrenamientos ha estado muy bien. Ha tenido mala suerte en algunos partidos y no ha podido ofrecer el rendimiento de siempre, pero estoy seguro que a final de temporada habrá marcado los goles de siempre”.

“Cuando llegué, me dijeron que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me explicó sus razones y yo fui sincero, le dije que yo lo único que puedo cambiar son las cosas del fútbol; el sistema de juego, su posición en el campo, su importancia en el equipo. Pero las cosas que él había tenido con el club yo no podía cambiarlas“, agregó.

Finalmente, Koeman terminó diciendo que “Messi me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, ser el mejor, y seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club. El Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi”.