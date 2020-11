El PSG sueña con fichar a Cristiano Ronaldo si es que deja la Juventus

El director deportivo del París Saint Germain, Leonardo, abrió la opción de que el elenco francés fiche a Cristiano Ronaldo si es que el portugués deja a la Juventus.

El conferencia de prensa, el directivo sostuvo que “hoy en el fútbol no sabemos qué va a pasar…Quizá mañana Cristiano Ronaldo se despierte y diga que quiero ir a jugar a otro lado… ¿Quién puede comprarlo? Es un círculo cerrado. El PSG entra en este círculo. Generalmente se trata de oportunidades, situaciones”.

Tras ello, Leonardo se refirió a Kylian Mbappé. “El juego de la comunicación existe. No olvidemos nunca que en los equipos españoles hay mucha política, de promesas, de cosas que se dicen… En el PSG hay un propietario, así que es diferente a los clubes españoles, y no hay intenciones políticas. Nosotros nos basamos en la relación directa con Kylian, en los contactos con nuestros jugadores para conocer la verdad. No son promesas. En cualquier caso, sea verdad o no todo lo que se dice, no está en nuestras manos”.

Finalmente, indicó que “hemos pasado años peores, pero creo que el futuro va a ser mejor. Tenemos gente joven, gente que lleva muchos años, tenemos a Neymar y Mbappé que están entre los tres mejores ya. Porque Messi y Ronaldo van a ir saliendo por una cuestión de edad. Vamos a intentarlo, retener a los dos, es difícil retener a los mejores del mundo. Hay muchas cosas alrededor, dentro, pero esa es la idea, quedarse con ellos”.