Johnny Herrera: “Hernán Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas”

La relación de Johnny Herrera y la Universidad de Chile tiene más altos que bajos e incluso estando lejos del Centro Deportivo Azul, el actual portero de Everton de Viña del Mar se las ingenia para analizar y mover al centro deportivo ubicado en la comuna de La Cisterna.

En una extensa conversación con La Tercera, el exportero y capitán de la Universidad de Chile volvió a analizar su salida y ahora en especial, el despido de Hernán Caputto desde la banca universitaria: “es complejo. Yo habría esperado que terminaran estos dos meses y lo hubiese evaluado. Aunque su evaluación era pésima, pero echarlo es válido. Los que lo echaron estaban dentro y sabían lo que pasaba en el camarín”, partió comentando.

“Lo que me decían era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por sus decisiones y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que, según me dicen los cabros, tomaba decisiones absurdas (…) Es el entrenador con menos carácter que he conocido“, complementó el portero.

He incluso fue más allá: “siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba gente de arriba. (Hernán) Caputto era un títere, un tonto útil de (Rodrigo) Goldberg y (Sergio) Vargas, que lo usaban para hacer lo que les cantaba”, lanzó sin pelos en la lengua.

El multicampeón con los azules no terminó sus críticas al indicar que Caputto no era el DT adecuado para la U: “Cero. Más de la forma que llegó. Si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto, con esos valores no te irá muy bien. Hoy está donde tiene que estar: fuera del club”, esgrimió.

Respecto al papel que juegan Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, Herrera se volvió a lanzar en contra de ellos: “ellos llevaron a Arias, ellos pusieron a Caputto cuando el “Huevo” Valencia lo había hecho mucho mejor. Para mí fue porque Caputto era amigo de Vargas. Es la misma historia de cuando llevó a (Salvador) Capitano”.

La llegada de Dudamel y su retiro de azul

Sobre la llegada del venezolano Rafael Dudamel, Herrera comentó que: “no lo conozco. Llevar a un técnico de selecciones no debe ser fácil. Que la U vuelva a ser protagonista, que juegue para adelante yendo a buscar los partidos, no ratoneando como este técnico que se acaba de ir“, dijo.

“Daba pena que la U cada dos partidos tuviese dos tiros al arco. No me calzaba que llegara ese técnico a ese puesto con tan poco. Ojalá la U se llene de mística como antes”, complementó el exportero.

Al cierre, aseveró su posible retiro vestido de azul: “he hablado con Cristián Aubert, me ha dicho que quiere que me retire en la U, que le encantaría. No sé si se podrá. Está (Fernando) De Paul que ha sido regular, está (Cristóbal) Campos que tiene una proyección espectacular, pero el tonto del entrenador que había antes no lo citaba“, comentó.

“Quizá nos encontramos con la U, pero no como futbolista, como otra cosa”, cerró el portero de Everton.