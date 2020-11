Pablo Mouche manifestó su molestia por horarios de partidos: “Total somos robots ¿no?”

El atacante de Colo-Colo, Pablo Mouche, no ocultó su molestia con el horario de los partidos, luego de que se agendará el duelo entre “Albos” y Deportes Antofagasta para las 11:00 horas del martes 10 de noviembre.

A través de su cuenta de Twitter, el trasandino hizo una comparación entre los cuidados sanitarios que deben mantener con jugar bajo 30 grados de calor.

“Protocolos sanitarios estrictos, PCR cada semana o hasta dos veces por semana, conciencia personal y cuidado intensivo nos piden cada día para que el fútbol siga activo . Pero pensar que jugar a las 11:00 am un partido con 30 grados de calor no pasa nada, total somos robots ¿no?“, señaló el jugador.

Recordemos que Mouche no podrá estar en dicho partido, puesto que se resintió de una lesión en el mismo sector donde previamente había sufrido un desgarro.

Pablo Mouche será baja en Colo-Colo y no estará para el duelo ante Deportes Antofagasta

— Pablo Mouche (@pmouche_oficial) November 8, 2020