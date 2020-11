Rogelio Delgado por el momento que vive Universidad de Chile: “Una de las grandes fuerzas que le falta a la U es su hinchada alentando”

En un nuevo capítulo de “Grítalo América” por ADN, el web show deportivo de Alberto Jesús López, conversó con el exjugador de Universidad de Chile, Rogelio Delgado.

El exdefensor “azul” se refirió al momento que atraviesa el cuadro universitario, asegurando que el plantel debe poner un esfuerzo extra para salir de la mala racha. “Cuando los equipos grandes están en una mala campaña, deben recurrir a sus fuentes, y esas fuentes son sus grandes jugadores. Yo creo que si la U se mueve en ese escenario, está en buenas manos”, señaló.

“Cuando los equipos grandes atraviesan un mal momento, comienza a contaminarse con la mentalidad de un equipo chico, y eso no es fácil sacarlo. En estas situaciones siempre hay que poner un esfuerzo extra, siempre hay que poner algo más. Los grandes desafíos hay que ponerlos con un segundo aire, con algo más. Si se asume así, podemos decir que lo mejor está por venir”, afirmó el exdefensor.

También comentó que, a su parecer, al equipo le falta el apoyo de la hinchada. “Yo creo que es lo que le está faltando. Yo me acuerdo muy bien que con esa hinchada azul la U jugaba sus mejores partidos mientras alentaba. Yo conozco hinchadas, como en Argentina. Pero lo de la hinchada de la U es incomparable. Una de las grandes fuerzas que le falta a la U es su hinchada alentando”, sostuvo.

Finalmente, comparó a Jhonny Herrera con Sergio Vargas, donde aseveró que el “Superman” era un portero de equipos campeones. “No he visto jugar mucho a Johnny Herrera, sé que es un buen portero, pero Sergio era otra cosa. Era un portero que transmitía, que empujaba. Era ganador. Era un portero de equipos campeones, grandes. He jugado con grandes porteros, y él es uno de ellos”, concluyó.

¿Te lo perdiste? ¿No pudiste seguirlo? Revive aquí el capítulo.