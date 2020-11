Plantel de Alianza Lima tras despido de Mario Salas: “No lo llegamos a entender, no pudimos”

Parte del plantel de Alianza Lima habló tras la salida de Mario Salas del cuadro peruano, donde explicaron los motivos de por qué el entrenador chileno fracasó en el club.

El arquero de los blanquiazules, Steven Rivadeneyra, sostuvo en conversación con Ovación que “a Mario le gustaba que sus arqueros salgan jugando con los pies, pero yo tuve un problema y por eso (Ítalo) Espinoza me gana la posición. Cuando lo hacía le daba ese respiro al equipo. No llegamos a entender a Salas, nos decía varias cosas y había autocrítica, pero seguíamos con lo mismo. Lastimosamente no pudimos encontrar una idea con él, ahora nos sentimos más libres“.

Una idea similar manifestó otro jugador del club, Leao Butrón. “Hemos quedado muy bien con el profesor Mario Salas. La relación siempre fue buena, los entrenamientos eran intensos, no nos podemos quejar. El problema creo que más pasó por los jugadores, el fútbol no es cuadriculado y fallamos un poco“, indicó.

Tras ello, el futbolista terminó diciendo que “el martes nos despedimos con Mario Salas vía Zoom. Nos conocimos vía Zoom y ahora nos despedimos vía Zoom, fue una conversación muy amena”.