Hernán Caputto y su salida de la U: “Lamento que no se haya mostrado lo que queríamos”

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile tuvo un extenso diálogo con Los Tenores sobre su salida del cuadro azul al término de la primera rueda del campeonato nacional.

El exgolero aseguró que el cambio de presidente que tuvo Azul Azul con la llegada de Cristián Aubert, fue un movimiento importante el que se vivió en el club. “Hubo un cambio sin dudas, el cambio movió en la manera administrativa y en conocimiento. Cuando llega gente nueva tienen que conocer a los que ya están y eso lleva un tiempo. Los directores deportivas tenían que conseguir una confianza y afinidad”.

Cuestionado por una autocrítica, Caputto manifestó que no hubo falta de ambición, pero si falencias en el juego mostrado. “Yo no dejo la U. Creo que hay cosas que pasan que tienen que ver con la ambición. Por supuesto que uno quiere más siempre. Uno quiere ganar un clásico, estar mucho más arriba. Había que solucionar el muy mal año 2019. Lamento que no se haya mostrado lo que queríamos. Creo que no se trata de ambición, pero uno quería mostrar una proposición de juego mucho más rica y lamento que no haya sido así”.

El técnico contó detalles de cómo fue la salida y cómo se siente el haber dejado el equipo. “No hubo argumentos. Si yo estaba generando un problema y no tenía la confianza total, no servía. Ahora, bien yo quisiera tomar al equipo en el quinto puesto como está ahora, yo lo tomé en el anteúltimo puesto. La palabra (para seguir) la tenía y no fue así. Los refuerzos prometidos tampoco llegaron en el tiempo prudente, les deseo lo mejor también. Esperar que rápidamente haya un entrenador”.

Consultado sobre si le afectó la salida de Johnny Herrera en su relación con el “mundo azul”, el exarquero señaló que “Creo que todas las decisiones que he tomado en el club han sido profesionales, jamás he tomado alguna personal. Siempre son evaluadas, pensadas y consensuadas con las demás partes. Siempre hablé con cada uno de los jugadores para llegar o terminar los procesos”.

Una de las cosas que destacó fue la relación que logró con varios jugadores e institución, la cual no se reflejó en la vuelta a la competencia. “Prepandemia hubo una unión y sinergia entre directorio, jugadores, cuerpo técnico. Post pandemia eso no pasó. La gente nueva que llegó al club no me gratifica ni genera sentido muy gratos que puedan haber llegado a un club que quiero tanto”.

Caputto aprovechó de valorar el trabajo que hacen los directores deportivos, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg. “Por algo se pensó en ellos. Llevan más de un año y medio en el club. Se trabajó de manera consensuada, no sería beneficioso para nadie que no pudieran seguir en el club. Yo no se los cambios que vendrán, pero sí tengo claro que muchos cambios repercuten en el futbolista”.

El exarquero lamentó la lesión de Pablo Aranguiz, clave en la baja de nivel que mostró el equipo. “Pablo no es solo uno de los mejores del equipo, sino del torneo. Perderlo a Pablo fue bastante importante. Siempre fuimos un equipo justo pero corto. El 75% de los que se lesionaron fueron en la parte ofensiva. Son cosas que pasan”.

Caputto aseguró que no se lamenta de haber dejado la selección sub 17 para hacerse cargo del equipo azul. “No me arrepiento para nada. Yo soy mejor que ayer, sin duda. Las oportunidades se dan en los momentos menos pensados. Los destinos a veces se juntan, la aproveché de la mejor manera”.

Por otro lado, valoró el trabajo de su cuerpo técnico y confirmó que han ido adquiriendo una valiosa experiencia. “Somos un equipo que tenemos mucha hambre, con ambición, queremos crecer constantemente. Hoy somos mejores. Creo que las canas no generan experiencias. El liderazgo no lo genera la edad”.