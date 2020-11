Sebastián Pinto y etapa de Salvador Capitano en la U: “Si no le hacíamos la cama, no se iba nunca”

Sebastián Pinto, exdelantero de Universidad de Chile recordó cómo fue su paso pro el fútbol nacional y también confidencio detalles de su vida privada.

El exjugador conversó con Círculo Central y entregó detalles de lo complejo que fue la etapa de Salvador Capitano como entrenador de Universidad de Chile. “No sé cómo llegó Salvador Capitano a la U. Ese fue un momento en que la U, solita, se metió en un problema. Y no sé de dónde salió ese técnico. Ese DT era complicado, no pasaba nada con él. Si no le hacíamos la cama, no se iba nunca”.

De paso, bromeó con cómo conoció a su esposa. “Reconozco que hice la de mi viejo, porque a mi señora la conquisté como lo hacía mi papá en su programa, con puro humo”.